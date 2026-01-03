İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti ilə danışıb

    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 19:21
    Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti ilə danışıb

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodriqes ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, Lavrov hökumətin siyasi kursuna dəstəyini ifadə edib.

    Tərəflər həmçinin vəziyyətin daha da gərginləşməsinə yol verməmək və dialoq vasitəsilə çıxış yolu tapmağın lehinə çıxış ediblər.

    Sergey Lavrov Delsi Rodriqes telefon danışığı
    Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы

    Son xəbərlər

    19:31

    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Region
    19:21

    Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti ilə danışıb

    Region
    19:15

    Ukraynanın spikeri referendumun hansı halda keçirilə biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:57

    BMT-nin Baş katibi Venesueladakı vəziyyətdən narahatdır

    Xarici siyasət
    18:53
    Foto

    Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib

    Hadisə
    18:48

    Tramp: ABŞ Venesuelanın gələcəyinin həllində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    18:42

    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb

    Region
    18:30

    Tramp Venesueladakı əməliyyatı iqamətgahından izləyib

    Digər ölkələr
    18:25

    Vens: Tramp Venesuelaya problemlərin həlli yollarını təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti