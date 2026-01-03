Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес.

Как передает Report, об этом сообщили в российском МИД.

Согласно информации, Лавров выразил поддержку "курсу Боливарианского Правительства".

Стороны также высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога.