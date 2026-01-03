Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы
В регионе
- 03 января, 2026
- 18:58
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес.
Как передает Report, об этом сообщили в российском МИД.
Согласно информации, Лавров выразил поддержку "курсу Боливарианского Правительства".
Стороны также высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога.
Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы
