    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 18:58
    Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес.

    Как передает Report, об этом сообщили в российском МИД.

    Согласно информации, Лавров выразил поддержку "курсу Боливарианского Правительства".

    Стороны также высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога.

