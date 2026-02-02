Baku TV-də açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri müzakirə olunub
Elm və təhsil
- 02 fevral, 2026
- 16:52
Baku Tv-nin "Aktual Gündəm" proqramında açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri barəsində müzakirə baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, aparıcısı Elçin Əlibəyli olan proqramda təhsil analitiki Bəxtiyar Nəcəfov, Valideyn-Müəllim Assosiasiyası İctimai Birliyinin icraçı direktoru Şahin Rəcəbov, dinşünas Elşad Miri, deputat Ülviyyə Həmzəyeva, Təhsilli Gələcək" Təhsilin İnkişafı İctimai Birliyinin sədri Sona Əliyeva iştirak edib.
Müzakirələrdə məktəblilərin geyiminin valideynləri narahat etməsi, müxtəlif dini libasların ümumi təhsil müəssisələrinin nizam-intizamına təsir etməsi məsələsinə toxunulub.
Baku TV-də açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri müzakirə olunub
Son xəbərlər
17:19
Gürcüstanda xarici maliyyələşmə və siyasi fəaliyyətlə bağlı qaydalar sərtləşdirilirRegion
17:19
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 7 ayda təxminən 54 % azalıbİKT
17:14
Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar varHadisə
17:14
Azərbaycan Efiopiya və Gürcüstandan qızılgül almağa başlayıbBiznes
17:12
Şahin Bağırov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcəkBiznes
17:10
Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar varDigər ölkələr
17:08
Kriptovalyuta bazarı təzyiqdə: likvidlik azalır, investorlar təhlükəsiz aktiv axtarır - ARAŞDIRMAMaliyyə
17:07
İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıbDigər ölkələr
17:00
Video