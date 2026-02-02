İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Baku TV-də açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    • 02 fevral, 2026
    • 16:52
    Baku TV-də açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri müzakirə olunub

    Baku Tv-nin "Aktual Gündəm" proqramında açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri barəsində müzakirə baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, aparıcısı Elçin Əlibəyli olan proqramda təhsil analitiki Bəxtiyar Nəcəfov, Valideyn-Müəllim Assosiasiyası İctimai Birliyinin icraçı direktoru Şahin Rəcəbov, dinşünas Elşad Miri, deputat Ülviyyə Həmzəyeva, Təhsilli Gələcək" Təhsilin İnkişafı İctimai Birliyinin sədri Sona Əliyeva iştirak edib.

    Müzakirələrdə məktəblilərin geyiminin valideynləri narahat etməsi, müxtəlif dini libasların ümumi təhsil müəssisələrinin nizam-intizamına təsir etməsi məsələsinə toxunulub.

