İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ukraynanın spikeri referendumun hansı halda keçirilə biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 19:15
    Ukraynanın spikeri referendumun hansı halda keçirilə biləcəyini açıqlayıb

    "Ukraynada referendum mövzusunda yalnız bir sual ola bilər - ərazi ilə bağlı təklif ediləcək müqaviləni dəstəkləyirsiniz, yoxsa dəstəkləmirsiniz".

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk Kiyevdə Avropa Birliyi ölkələrindən, o cümlədən Böyük Britaniya, Norveç və Kanadadan olan təhlükəsizlik üzrə müşavirlər ilə görüşdən sonra jurnalistlərə bildirib.

    "Burada çoxlu incəliklər var ki, biz bunların hamısını müzakirə etdik. Hərbçilərin səs verməsindən tutmuş, xarici ölkələrdə bizim tərəfimizdən səs vermə, onların müşahidəçilərinin Ukraynaya dəvət edilməsi və sair. Çünki bu da vacibdir ki, onların müşahidəçiləri yalnız Ukraynanın qərb hissəsində cəmləşməsinlər, həm də daha yüksək, ayrı təhlükənin olduğu yerlərə getsinlər. Ona görə də, yenə də deyirəm, Ukrayna üçün istər referendum, istərsə də seçkilər, iki komponentdən ibarət olmalıdır. Bu prinsipial məsələdir.

    Təhlükəsizlik komponenti - bu dövr müvafiq olaraq təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı məsələlərlə təmin edilməlidir. İkincisi, demokratik komponent. Ukrayna Rusiya deyil, bu dəqiqdir. Bizə istənilən qiymətə seçkilər və ya referendum lazım deyil, bizə demokratik məsələlər lazımdır. Ona görə də seçkilər və ya referendum yalnız o zaman keçiriləcək ki, onlar dünyada mövcud olan demokratik standartlara və təhlükəsizlik standartlarına uyğun olsun"-deyə, o, əlavə edib.

    O qeyd edib ki, seçkilərə hazırlıq üçün hazırda Ukraynaya 60 gün yetərlidir.

    Ukrayna Spiker seçki referendum

    Son xəbərlər

    19:31

    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Region
    19:21

    Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti ilə danışıb

    Region
    19:15

    Ukraynanın spikeri referendumun hansı halda keçirilə biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:57

    BMT-nin Baş katibi Venesueladakı vəziyyətdən narahatdır

    Xarici siyasət
    18:53
    Foto

    Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib

    Hadisə
    18:48

    Tramp: ABŞ Venesuelanın gələcəyinin həllində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    18:42

    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb

    Region
    18:30

    Tramp Venesueladakı əməliyyatı iqamətgahından izləyib

    Digər ölkələr
    18:25

    Vens: Tramp Venesuelaya problemlərin həlli yollarını təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti