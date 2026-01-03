Спикер Рады рассказал, какие условия необходимо создать в Украине для референдума

На референдуме в Украине может быть задан только один вопрос - поддерживаете ли вы договор, который будет предложен в отношении территории.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук журналистам после встречи в Киеве с советниками по безопасности из стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады.

"Мы обсудили все тонкости. От голосования военнослужащих до голосования граждан за рубежом, приглашение зарубежных наблюдателей в Украину. Важно также, чтобы наблюдатели не концентрировались только в западной части Украины, но посещали места с более высоким, особым риском. Поэтому для Украины как референдум, так и выборы должны состоять из двух компонентов. Это принципиальный вопрос.

Компоненты безопасности и демократии. Нам не нужны выборы или референдум любой ценой, нам нужны демократические выборы. Поэтому голосование будет проведено только тогда, когда они будут соответствовать мировым стандартам демократии и безопасности", - добавил Стефанчук.

Он добавил, что для подготовки к выборам Украине достаточно 60 дней.