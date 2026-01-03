İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 20:44
    Qarabağ qış hazırlığına start verib

    "Qarabağ" klubu 2025/2026 mövsümünün ikinci hissəsinin hazırlığına bu gün start verib.

    "Report" Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Azərsun Arena"dakı təlim-məşq bazasında bir araya gələn komanda 2026-cı ilin ilk məşqini keçib.

    Komandanın hazırlıq planının ikinci mərhələsi yanvarın 10-dan 17-dək Türkiyənin Antalya şəhərinin Belek bölgəsində keçiriləcək. Toplanış çərçivəsində "Qarabağ" iki yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacaq.

    Qarşılaşmaların yanvarın 12-də və 16-da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rəqib komandaların adları hələ müəyyənləşməyib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" yeni ildə ilk rəsmi oyununu yanvarın 21-də UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsi çərçivəsində Almaniyanın "Ayntraxt" klubuna qarşı keçirəcək.

