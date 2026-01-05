Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıb
- 05 yanvar, 2026
- 18:00
Almaniyada hüquq-mühafizə orqanları Ukraynada "çirkli pullar"ın yuyulmasında ittiham edərək axtarışa verilən Ali Radanın 8-ci çağırış keçmiş deputatını saxlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UNIAN məlumat yayıb.
Məlumatda soyad qeyd edilməsə də, hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbə bildirib ki, söhbət Petro Poroşenkonun "Blok" fraksiyasından olan keçmiş millət vəkili Ruslan Demçakdan gedir.
Ukrayna Dövlət İstintaq Bürosu xatırladıb ki, keçmiş deputat 2023-cü ildə fond birjasında manipulyasiyaya kömək və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasında şübhəli bilinib.
Hüquq-mühafizə orqanları qeyd edir ki, o, cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərlə maliyyə əməliyyatları həyata keçirib. Söhbət fond birjasındakı fırıldaqçılıqdan əldə edilən 1 milyard qrivnadan çox vəsaitin leqallaşdırılmasından gedir.