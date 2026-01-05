В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средств

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 17:40
    В Германии правоохранители задержали экс-депутата Верховной рады Украины VIII созыва, которого Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в розыск за отмывание доходов, полученных преступным путем.

    Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

    В сообщении не упоминается фамилия, но ранее источник в правоохранительных органах отмечал, что речь идет об экс-нардепе от фракции "Блок" Петра Порошенко Руслане Демчаке.

    В ГБР напомнили, что экс-нардепу в 2023 году было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

    "По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями на фондовой бирже. Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн (свыше $470 тыс.), которая по закону не облагалась налогами", - говорится в сообщении.

    Также правоохранители отмечают, что вместе с сообщниками он совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах. Речь идет о легализации более 1 млрд грн (почти $23,5 млн) от махинаций на фондовой бирже.

