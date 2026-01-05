İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edib

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 18:05
    Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının "X" hesabında məlumat yayılıb.

    Liderlər Türkiyə ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ikitərəfli münasibətlərini, regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    Ərdoğan ölkəsinin Yəmən və Somalinin ərazi bütövlüyünü, birlik və bərabərliyini dəstəklədiyini, hüzur və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətindəki səylərə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib.

    Dövlət başçıları Qəzzadakı faciənin yekunlaşdırılması üçün çalışdıqlarını, bölgənin bərpası üçün tezliklə addım atılmasının zəruri olduğunu vurğulayıblar.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Yəmən Qəzza zolağı Somali
    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    Son xəbərlər

    18:36

    Leyla Əliyeva Maskatda Xərçəngin Kompleks Müalicəsi və Tədqiqatı Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    18:35
    Foto
    Video

    Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:30

    ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:13
    Foto

    "Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb

    Futbol
    18:11

    Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər

    Digər ölkələr
    18:05

    Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edib

    Region
    18:00

    Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıb

    Region
    17:59

    "Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itirib

    İKT
    17:56

    "Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti