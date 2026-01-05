Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы
В регионе
- 05 января, 2026
- 18:22
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице Администрации президента Турции в сети "X".
Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и глобальной повестки.
Эрдоган заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность, единство и равенство Йемена и Сомали, и готова внести вклад в усилия по обеспечению мира и стабильности.
Эрдоган и Аль Нахайян подчеркнули, что продолжают прилагать усилия по завершению конфликта в Газе, и отметили необходимость скорейшего восстановления анклава.
Последние новости
18:38
Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлинДругие страны
18:22
Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление ГазыВ регионе
18:09
В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента ВэнсаДругие страны
18:01
В Иране горит фабрикаВ регионе
17:57
Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и ГренландииДругие страны
17:45
Фото
Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в МаскатеВнешняя политика
17:41
В Баку ограбили образовательное учреждениеПроисшествия
17:40
В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средствВ регионе
17:40