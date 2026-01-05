Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 18:22
    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

    Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице Администрации президента Турции в сети "X".

    Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и глобальной повестки.

    Эрдоган заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность, единство и равенство Йемена и Сомали, и готова внести вклад в усилия по обеспечению мира и стабильности.

    Эрдоган и Аль Нахайян подчеркнули, что продолжают прилагать усилия по завершению конфликта в Газе, и отметили необходимость скорейшего восстановления анклава.

