Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Report, информация об этом была опубликована на странице Администрации президента Турции в сети "X".

Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также вопросы региональной и глобальной повестки.

Эрдоган заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность, единство и равенство Йемена и Сомали, и готова внести вклад в усилия по обеспечению мира и стабильности.

Эрдоган и Аль Нахайян подчеркнули, что продолжают прилагать усилия по завершению конфликта в Газе, и отметили необходимость скорейшего восстановления анклава.