У берегов Малайзии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Малайзии в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 62 км от города Кудат в штате Сабах на севере страны.

Очаг залегал на глубине 620 км, угроза цунами объявлена на была.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.