    У берегов Малайзии произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 22:07
    У берегов Малайзии произошло мощное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Малайзии в Южно-Китайском море.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 62 км от города Кудат в штате Сабах на севере страны.

    Очаг залегал на глубине 620 км, угроза цунами объявлена на была.

    Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

