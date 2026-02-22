У берегов Малайзии произошло мощное землетрясение
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 22:07
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Малайзии в Южно-Китайском море.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 62 км от города Кудат в штате Сабах на севере страны.
Очаг залегал на глубине 620 км, угроза цунами объявлена на была.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
