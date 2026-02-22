Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Хьюстоне состоялась международная конференция в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 22 февраля, 2026
    • 21:40
    В Университете Святого Фомы, действующем в городе Хьюстоне, штат Техас, прошла III Глобальная конференция по диалогу, посвященная 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает американское бюро Report, мероприятие, организованное Хьюстонской ассоциацией городов-побратимов при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, началась с исполнения гимнов Азербайджана и США, а также минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

    В мероприятии на тему "Историческая память как основа мира" приняли участие сотрудник посольства Азербайджана в США Фарид Зейналлы, начальник отдела Госкомитета Сальхат Аббасова, ученые-профессора и представители диаспоры.

    Президент Хьюстонской ассоциации городов-побратимов Ирада Ахундова и вице-президент Альянса азербайджано-американских организаций Адика Икбал предоставили гостям информацию об исторических фактах, связанных с Ходжалинской трагедией.

    Сальхат Аббасова рассказала о последовательной и масштабной деятельности азербайджанской диаспоры в различных странах мира под лозунгом "Справедливость для Ходжалы", подчеркнула важность доведения информации о Ходжалинском геноциде до международной общественности, пропаганды исторической правды и правовой-политической оценки преступлений против человечности.

    Представитель посольства Азербайджана Фарид Зейналлы в своем выступлении подчеркнул развитие дружественных и партнерских отношений между двумя странами, особо отметил роль диаспорских организаций в укреплении этих отношений.

    На мероприятии было продемонстрировано видеообращение ирландского историка, автора книги "44 дня: Карабах – от оккупации к свободе" Патрика Уолша, состоялся общественный показ документального фильма "Ходжалинская резня – история Азербайджана".

    Во второй половине дня конференция продолжила работу панельными дискуссиями. Основными темами обсуждений стали увековечение памяти о Ходжалинской трагедии, мирный процесс в постконфликтный период и восстановительные работы, проводимые в Карабахе.

    Hyustonda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib
