FT: Иран и РФ заключили секретную сделку по поставке ПЗРК на €500 млн

Иран заключил с Россией секретную сделку на сумму 500 миллионов евро (589 миллионов долларов) по приобретению современных ПЗРК.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой источники и документ, который оказался в распоряжении издания.

По его сведениям, подписанное в декабре в Москве документ обязывает Россию поставить иранской стороне 500 переносных пусковых установок "Верба" и 2 500 ракет "9М336" в течение трех лет. Поставки запланированы в три этапа, с 2027 по 2029 год.

Сделка, указывает Financial Times, была заключена между российским госпоставщиком "Рособоронэкспортом" и московским представителем Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ).

Из контракта, с которым ознакомилась Financial Times, следует, что Тегеран официально запросил эти системы в июле прошлого года. Издание напоминает, что в июне прошлого года американские войска нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана.