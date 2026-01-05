İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 18:11
    Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər

    Avropa İttifaqı (Aİ) Venesuela və Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyətin eyni olmadığı qənaətindədir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Paula Pinyo Brüsseldə keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Xatırladım ki, Qrenlandiya ABŞ-nin müttəfiqidir və eyni zamanda NATO-nun üzvüdür. Bu, böyük fərqdir. Buna görə də biz Qrenlandiyanı tam dəstəkləyir və Venesuelada baş verənlərlə müqayisəni qətiyyən mümkün hesab etmirik", - o deyib.

    P.Pinyonun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Danimarkanın və Qrenlandiyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Qrenlandiyanın statusu məsələsini isə yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər.

    Venesuela Avropa İttifaqı Qrenlandiya Paula Pinyo
    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    Son xəbərlər

    18:30

    ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:13
    Foto

    "Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb

    Futbol
    18:11

    Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər

    Digər ölkələr
    18:05

    Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edib

    Region
    18:00

    Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıb

    Region
    17:59

    "Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itirib

    İKT
    17:56

    "Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıb

    Futbol
    17:53
    Video

    İranda fabrik yanır

    Region
    17:48

    Fon der Lyayen Suriyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti