Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

Европейский союз не считает равноценной ситуацию вокруг Венесуэлы и Гренландии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

"Напомню, что Гренландия является союзником США и также входит в альянс НАТО. И это большая, большая разница. Поэтому мы полностью поддерживаем Гренландию и ни в коем случае не видим возможного сравнения с тем, что произошло (в Венесуэле)", - заявила она.

По ее словам, Евросоюз выступает в поддержку территориальной целостности Дании и Гренландии, а вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители.