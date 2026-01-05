Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    05 января, 2026
    Европейский союз не считает равноценной ситуацию вокруг Венесуэлы и Гренландии.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    "Напомню, что Гренландия является союзником США и также входит в альянс НАТО. И это большая, большая разница. Поэтому мы полностью поддерживаем Гренландию и ни в коем случае не видим возможного сравнения с тем, что произошло (в Венесуэле)", - заявила она.

    По ее словам, Евросоюз выступает в поддержку территориальной целостности Дании и Гренландии, а вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители.

