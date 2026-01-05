"Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 18:13
"Kəpəz" Futbol Akademiyasında 2026-cı il üçün seçimlər keçirilib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, seleksiya məşqləri 2009-2019-cu il təvəllüdlü uşaqlar arasında olub.
Klubun Məşq Mərkəzində reallaşan seçimlərə 180-ə yaxın uşaq qatılıb. Akademiyanın məşqçiləri iki gün ərzində seleksiya prosesi aparıb, müvafiq qeydlər götürüblər.
Seçimlərə Gəncə ilə yanaşı, paytaxt Bakı, eləcə də Samux, Şəki, Qax, Zaqatala, Goranboy, Mingəcevir, Şəmkir, və Naftalan rayonlarından da gələnlər olub.
Seçimlərdən uğurla keçən uşaqlar akademiyanın müvafiq yaş qrupları üzrə komandaların məşqlərinə qatılacaqlar.
Son xəbərlər
18:35
Foto
Video
Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
18:30
ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
18:13
Foto
"Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıbFutbol
18:11
Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlərDigər ölkələr
18:05
Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edibRegion
18:00
Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıbRegion
17:59
"Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itiribİKT
17:56
"Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıbFutbol
17:53
Video