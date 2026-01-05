İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 18:13
    Kəpəz Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb

    "Kəpəz" Futbol Akademiyasında 2026-cı il üçün seçimlər keçirilib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, seleksiya məşqləri 2009-2019-cu il təvəllüdlü uşaqlar arasında olub.

    Klubun Məşq Mərkəzində reallaşan seçimlərə 180-ə yaxın uşaq qatılıb. Akademiyanın məşqçiləri iki gün ərzində seleksiya prosesi aparıb, müvafiq qeydlər götürüblər.

    Seçimlərə Gəncə ilə yanaşı, paytaxt Bakı, eləcə də Samux, Şəki, Qax, Zaqatala, Goranboy, Mingəcevir, Şəmkir, və Naftalan rayonlarından da gələnlər olub.

    Seçimlərdən uğurla keçən uşaqlar akademiyanın müvafiq yaş qrupları üzrə komandaların məşqlərinə qatılacaqlar.

    Futbol seleksiya "Kəpəz" klubu Futbol Akademiyası

    Son xəbərlər

    18:35
    Foto
    Video

    Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:30

    ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    18:13
    Foto

    "Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb

    Futbol
    18:11

    Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər

    Digər ölkələr
    18:05

    Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edib

    Region
    18:00

    Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıb

    Region
    17:59

    "Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itirib

    İKT
    17:56

    "Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıb

    Futbol
    17:53
    Video

    İranda fabrik yanır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti