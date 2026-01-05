İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın birinci xanımı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 05 yanvar, 2026
    • 18:56
    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın birinci xanımı ilə görüşüb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Maskat şəhərində Oman Sultanlığının birinci xanımı Ülyahəzrət Sayyida Ahad bint Abdullah bin Hamad Al Busaidiyah ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Leyla Əliyevanı Omanda görməkdən məmnunluğunu bildirən Sayyida Ahad bint Abdullah bin Hamad Al Busaidiyah onun ictimai fəaliyyətinin Azərbaycanla yanaşı, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Körfəzin ərəb ölkələrində yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayıb.

    Omanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidentinin ətraf mühitə, incəsənətə, mədəniyyətə, eyni zamanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara dəstəyi, xeyriyyə aksiyalarında yaxından iştirakı barədə məlumatlı olduğunu bildirib.

    O, həmçinin Azərbaycanda sənətkarlıq, xalçaçılıq, toxuma sənəti barədə də zəngin məlumatının olduğunu deyib.

    Bu ölkədə olmağından məmnunluğunu bildirən Leyla Əliyeva görüşə, göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü ifadə edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Omana ilk dəfə səfər etdiyini vurğulayaraq, bunun ölkələrimizin mədəniyyət, incəsənət, xalçaçılıq, toxuculuq kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən qurumları arasında gələcək əlaqələrə təkan verəcəyinə əminliyini bildirib.

    Azərbaycanın xalçaçılıq və toxuculuq sahələrində zəngin ənənəsinin olduğunu bildirən Leyla Əliyeva bu xüsusda təcrübə mübadiləsinin önəminə toxunub.

    Söhbət zamanı Azərbaycanla Oman arasında qeyd edilən sahələrdə birgə layihələrin işlənib hazırlanması barədə razılıq olunub.

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu Maskat şəhəri

    Son xəbərlər

    19:02

    Xətai rayonunun bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    19:01

    Cey Di Vensin evinin şüşələrini sındıran şəxsin kimliyi müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın birinci xanımı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:51

    Tramp: ABŞ 600 milyard dollar məbləğində gömrük rüsumları əldə edib

    Digər ölkələr
    18:36
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Xərçəngin Kompleks Müalicəsi və Tədqiqatı Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    18:35
    Foto
    Video

    Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:13
    Foto

    "Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıb

    Futbol
    18:11

    Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlər

    Digər ölkələr
    18:05

    Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti