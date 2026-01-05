Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 19:03
    Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с первой леди Султаната Оман Сайидой Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусаиди в Маскате.

    Как сообщает Report, Сайида Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусаиди отметила, что рада видеть Лейлу Алиеву в Омане, подчеркнув, что ее общественная деятельность наряду с Азербайджаном высоко оценивается во многих странах, в том числе в арабских государствах Персидского залива.

    Первая леди Омана также сказала, что осведомлена о поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева вопросам охраны окружающей среды, искусства, культуры, а также детям, нуждающимся в особой заботе, и о ее активном участии в благотворительных акциях.

    Она заявила, что обладает обширной информацией и о ремесленничестве, ковроткачестве и ткацком искусстве в Азербайджане.

    Выразив удовлетворение пребыванием в этой стране, Лейла Алиева поблагодарила за встречу, оказанное внимание и заботу. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что впервые посещает Оман, выразив уверенность в том, что данный визит придаст импульс будущим связям между структурами наших стран, действующими в таких сферах, как культура, искусство, ковроткачество и ткачество.

    Отметив богатые традиции Азербайджана в области ковроткачества и ткачества, Лейла Алиева коснулась вопроса важности обмена опытом в этой сфере.

    В ходе беседы была достигнута договоренность о разработке совместных проектов между Азербайджаном и Оманом в указанных направлениях.

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın birinci xanımı ilə görüşüb
    Vice-President of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva meets with First Lady of Oman in Muscat

