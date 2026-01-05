Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 17:25
Salyan rayonunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, qəzada ölənlər Sabirabad rayon sakinləri, 1965-ci il təvəllüdlü İmanov Vüqar Həsənqulu oğlu və 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Coşqun Məmmədhüseyn oğludur.
Salyan rayonunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlər və xəsarət alanlar var.
"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Noxudlu kəndi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər ölüb, bir neçə nəfər xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aprarılır.
Son xəbərlər
17:29
"Fənərbağça"nın 8 futbolçusu Türkiyə Superkuboku oyununda meydana çıxmayacaqFutbol
17:25
Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
17:23
Foto
Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olubXarici siyasət
17:23
"Araz-Naxçıvan"ın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edibFutbol
17:20
Bakıda tədris mərkəzindən oğurluq olubHadisə
17:18
Bu gün geomaqnit qasırğası gözlənilirElm və təhsil
17:15
"Zirə" Rumıniya, Çexiya və Ukrayna klubları ilə yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
17:11
Premyer Liqa təmsilçisi Argentina millisinin futbolçusunu transfer edibFutbol
17:09