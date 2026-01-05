В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть жертвы

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Сальянском районе Азербайджана два человека погибли, еще несколько пострадали.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Нохудлу.

По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей 2 человека погибли, несколько получили травмы.

По факту ведется расследование.