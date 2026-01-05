В Сальяне столкнулись два автомобиля, есть жертвы
Происшествия
- 05 января, 2026
- 17:12
В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Сальянском районе Азербайджана два человека погибли, еще несколько пострадали.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Нохудлу.
По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей 2 человека погибли, несколько получили травмы.
По факту ведется расследование.
Последние новости
18:38
Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлинДругие страны
18:22
Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление ГазыВ регионе
18:09
В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента ВэнсаДругие страны
18:01
В Иране горит фабрикаВ регионе
17:57
Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и ГренландииДругие страны
17:45
Фото
Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в МаскатеВнешняя политика
17:41
В Баку ограбили образовательное учреждениеПроисшествия
17:40
В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средствВ регионе
17:40