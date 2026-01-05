Cey Di Vensin evinin şüşələrini sındıran şəxsin kimliyi müəyyənləşib - YENİLƏNİB
- 05 yanvar, 2026
- 19:01
Polis ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vensin Sinsinnatidəki evində şüşələri sındıran şəxsin kimliyini müəyyən edib.
"Report" xəbər verir ki, Cey Di Vensin evinin pəncərələrini 26 yaşlı Uilyam Defur sındırıb.
"Independent"in məlumatına görə, o, vandalizm, əmlakı qəsdən zədələmə, özgə əraziyə qanunsuz daxil olmaqda ittiham olunur.
ABŞ Məxfi Xidmətinin məlumatına görə, Defur vitse-prezidentin evinin dörd pəncərəsini və avtomobilini zədələyib, lakin evin içərisinə daxil olmayıb. Saxlanıldıqdan sonra o, Sinsinnati polisinə təhvil verilib.
Hadisə zamanı ev boş idi, Vens və ailəsi Vaşinqtonda olub. Məhkəmə sənədləri göstərir ki, bu Defurun cinayət ittihamı ilə üzləşdiyi ilk hal deyil. Araşdırma davam edir.
Həmçinin, Vens "X" sosial şəbəkəsində evinə hücum edildiyini təsdiqləyib, Məxfi Xidmət və polisə sürətli reaksiyaları üçün təşəkkür edib.
