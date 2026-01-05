Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 18:09
    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    В США задержан мужчина, который повредил имущество дома вице-президента США Джей Ди Вэнса в городе Цинциннати (штат Огайо).

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщила Секретная служба США.

    По данным ведомства, агенты Секретной службы задержали взрослого мужчину вскоре после полуночи по местному времени в понедельник. Его личность на данный момент не раскрывается.

    Отмечается, что подозреваемый повредил имущество, в том числе разбил окна с внешней стороны частной резиденции. После задержания мужчина был передан в распоряжение полиции Цинциннати.

    В Секретной службе подчеркнули, что на момент инцидента дом был пуст, а вице-президент и члены его семьи не находились в штате Огайо.

    Представитель Джей Ди Вэнса также подтвердил телеканалу Fox News, что вице-президент и его семья уже вернулись в Вашингтон, когда произошел инцидент.

    США Джей Ди Вэнс Цинциннати Секретная служба США происшествие
    ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    18:22

    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    В регионе
    18:09

    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    Другие страны
    18:01

    В Иране горит фабрика

    В регионе
    17:57

    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    Другие страны
    17:45
    Фото

    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Внешняя политика
    17:41

    В Баку ограбили образовательное учреждение

    Происшествия
    17:40

    В Германии задержали украинского экс-нардепа, который был в розыске за отмывание средств

    В регионе
    17:40

    Сегодня имеется вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2

    Наука и образование
    17:36

    Фон дер Ляйен посетит Сирию на этой неделе

    Другие страны
    Лента новостей