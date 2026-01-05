В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

В США задержан мужчина, который повредил имущество дома вице-президента США Джей Ди Вэнса в городе Цинциннати (штат Огайо).

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщила Секретная служба США.

По данным ведомства, агенты Секретной службы задержали взрослого мужчину вскоре после полуночи по местному времени в понедельник. Его личность на данный момент не раскрывается.

Отмечается, что подозреваемый повредил имущество, в том числе разбил окна с внешней стороны частной резиденции. После задержания мужчина был передан в распоряжение полиции Цинциннати.

В Секретной службе подчеркнули, что на момент инцидента дом был пуст, а вице-президент и члены его семьи не находились в штате Огайо.

Представитель Джей Ди Вэнса также подтвердил телеканалу Fox News, что вице-президент и его семья уже вернулись в Вашингтон, когда произошел инцидент.