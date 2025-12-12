Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района возвращаются 16 семей в составе 74 человек.

Как передает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом, общее число жителей села достигнет 1009 человек.