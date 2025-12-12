В село Гасанриз Агдеринского района возвращаются 16 семей
Внутренняя политика
- 12 декабря, 2025
- 13:30
Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района возвращаются 16 семей в составе 74 человек.
Как передает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом, общее число жителей села достигнет 1009 человек.
Последние новости
14:14
Фото
Али Асадов почтил память Гейдара Алиева в ТуркменистанеВнешняя политика
14:13
Встреча Зеленского и президента Польши может состояться уже до конца годаДругие страны
14:10
Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%Энергетика
14:08
Фото
Сотрудники прокуратуры посетили Аллею почетного захороненияВнутренняя политика
14:04
Турция открыла в Азербайджане филиал оборонной компанииАрмия
14:02
Видео
В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшиеДругие страны
14:02
Фото
В Киеве прошло мероприятие в связи с днем памяти Гейдара АлиеваДругие страны
13:55
ЦАХАЛ нанес авиаудар по тренировочной базе "Хезболлы" на юге ЛиванаДругие страны
13:52