    В село Гасанриз Агдеринского района возвращаются 16 семей

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:30
    В село Гасанриз Агдеринского района возвращаются 16 семей

    Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района возвращаются 16 семей в составе 74 человек.

    Как передает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Таким образом, общее число жителей села достигнет 1009 человек.

