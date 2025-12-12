Зеленский записал видео из Купянска и заявил об удержании позиций

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из города Купянска, и заявил об удержании позиций на этом направлении.

Как передает Report, видео опубликовано в его телеграмм-канале.

По словам Зеленского, несмотря на утверждение российской стороны о захвате Купянска, эта информация не соответствует действительности.

"Сегодня на купянском направлении наши солдаты достигают результатов для Украины. Российская сторона говорила о [захвате] Купянске. Мы видим [что это не так]", - подчеркнул президент Украины.