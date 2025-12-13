Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Азербайджан и "Nvidia" рассматривают совместные инициативы по внедрению технологий в стратегических сферах

    ИКТ
    • 13 декабря, 2025
    • 15:15
    Азербайджан обсудил с компанией "Nvidia" совместные инициативы по внедрению технологий в стратегических сферах.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

    Обсуждения состоялись в рамках визита министра в США на встрече с вице-президентом компании по глобальным инициативам в области искусственного интеллекта Калистой Редмонд.

    В ходе встречи были рассмотрены возможности в рамках сотрудничества между Азербайджаном и "Nvidia" по созданию суверенных национальных платформ искусственного интеллекта и модернизации государственных услуг на основе высоких вычислительных мощностей.

    "Также мы обменялись мнениями об основных элементах и участниках экосистемы суверенного искусственного интеллекта, развитии стартапов, подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта и совместных инициативах по применению технологий "Nvidia" в стратегических сферах", - говорится в публикации.

    Азербайджан Nvidia Рашад Набиев Калиста Редмонд искусственный интеллект цифровые инициативы США
    Azərbaycan "Nvidia" ilə strateji sahələrdə texnologiyaların tətbiqi üzrə birgə təşəbbüsləri nəzərdən keçirib
    Азербайджан и "Nvidia" рассматривают совместные инициативы по внедрению технологий в стратегических сферах

    Лента новостей