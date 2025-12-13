Азербайджан и "Nvidia" рассматривают совместные инициативы по внедрению технологий в стратегических сферах
Азербайджан обсудил с компанией "Nvidia" совместные инициативы по внедрению технологий в стратегических сферах.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".
Обсуждения состоялись в рамках визита министра в США на встрече с вице-президентом компании по глобальным инициативам в области искусственного интеллекта Калистой Редмонд.
В ходе встречи были рассмотрены возможности в рамках сотрудничества между Азербайджаном и "Nvidia" по созданию суверенных национальных платформ искусственного интеллекта и модернизации государственных услуг на основе высоких вычислительных мощностей.
"Также мы обменялись мнениями об основных элементах и участниках экосистемы суверенного искусственного интеллекта, развитии стартапов, подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта и совместных инициативах по применению технологий "Nvidia" в стратегических сферах", - говорится в публикации.
