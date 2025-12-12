В Азербайджане в выходные ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    12 декабря, 2025
    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 декабря до полудня 14 декабря, а в большинстве регионов - с полудня 13 декабря до полудня 14 декабря ожидается сильный ветер.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в связи в ветреной погодой объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шеки, Исмаиллы, Габале, Гобустане, Гаджигабуле, Огузе, Мингячевире, Шабране, Хачмазе, Гусаре, Сиязане, Хызы, Агстафе, Газахе, Кяльбаджаре, Лачыне, Нефтчале, Дашкесане, Гедабее, Балакяне, Гахе, Загатале будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 20.8-28.4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

    В Сальяне, Ширване, Сабирабаде, Шамахы, Агсу, Гёйчае, Губе, Товузе, Шамкире, Гёранбое, Гяндже, Гёйгеле, Агдаме, Агдаше, Кюрдамире, Евлахе, Нафталане, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Билясуваре, Зангилане, Физули, Губадлы, Бейлагане ожидается северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13.9-20.7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

