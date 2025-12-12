WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 12 dekabr, 2025
    • 17:25
    Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 13-ü axşamdan 14-ü gündüzədək, 13-ü gündüzdən 14-ü gündüzədək isə əksər bölgələrdə güclü külək əsəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq verib.

    Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Şəki, İsmayıllı, Qəbələ, Qobustan, Hacıqabul, Oğuz, Mingəçevir, Şabran, Xaçmaz, Qusar, Siyəzən, Xızı, Ağstafa, Qazax, Kəlbəcər, Laçın, Neftçala, Daşkəsən, Gədəbəy, Balakən, Qax, Zaqatalada narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

    Salyan, Şirvan, Sabirabad, Şamaxı, Ağsu, Göyçay, Quba, Tovuz, Şəmkir, Goranboy, Gəncə, Göygöl, Ağdam, Ağdaş, Kürdəmir, Yevlax, Naftalan, Lerik, Yardımlı, Lənkəran, Masallı, Astara, Cəlilabad, Biləsuvar, Zəngilan, Füzuli, Qubadlı, Beyləqanda isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Güclü külək xəbərdarlıq
    В Азербайджане в выходные ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Son xəbərlər

    17:46

    Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏY

    Daxili siyasət
    17:44
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    17:40
    Foto

    ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    17:37

    Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Digər ölkələr
    17:28

    "Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    17:27

    Ərdoğan: Pakistan və Əfqanıstan arasında barışığa töhfə verməyə hazırıq

    Region
    17:26
    Foto

    ƏSF kollektivi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Maliyyə
    17:25

    Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:22
    Foto

    AFFA rəsmisi Gəncə və "Turan Tovuz" futbol akademiyalarına səfər ediblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti