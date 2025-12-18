Ekvador klubunun futbolçusu 34 yaşında ölüb
Futbol
- 18 dekabr, 2025
- 10:35
Ekvadorun "Barselona" klubunun müdafiəçisi Mario Pineyda 34 yaşında ölüb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, futbolçu cinayətkarların hücumuna məruz qalaraq həyatını itirib.
Ekvador mətbuatı onun həyat yoldaşının da həlak olduğunu, anasının isə yaralandığını vurğulayıb.
M.Pineyda 2016-cı ildən "Barselona"nın formasını geyinirdi. O, klubla iki dəfə Ekvador çempionu olub, həmçinin ölkə kubokunu qazanıb.
Qeyd edək ki, Mario Pineyda karyerası ərzində Ekvadorun "İndependyente del Valye" və "Nasyonal", Braziliyanın "Fluminense" klublarında da forma geyinib.
Son xəbərlər
11:22
Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdurSosial müdafiə
11:19
Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdırDaxili siyasət
11:17
Foto
Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilirXarici siyasət
11:17
"Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEOİKT
11:11
Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilibXarici siyasət
11:08
Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edibİnfrastruktur
11:06
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcəkFutbol
11:02
Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmirRegion
10:59