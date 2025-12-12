Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности Анкары внести вклад в механизм, созданный для обеспечения перемирия между Афганистаном и Пакистаном.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, встреча состоялась на полях международного форума мира и доверия в Ашхабаде.

В ходе встречи они также обсудили двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные процессы.

"Президент Эрдоган сообщил о работах, направленных на дальнейшее развитие существующих хороших отношений между Турцией и Пакистаном, отметил стремление к расширению сотрудничества между двумя странами в энергетике, торговле, инвестициях и других областях посредством шагов, которые будут предприняты в предстоящий период", - сообщила канцелярия.