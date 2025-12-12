Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 17:17
    Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности Анкары внести вклад в механизм, созданный для обеспечения перемирия между Афганистаном и Пакистаном.

    Как передает Report со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, встреча состоялась на полях международного форума мира и доверия в Ашхабаде.

    В ходе встречи они также обсудили двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные процессы.

    "Президент Эрдоган сообщил о работах, направленных на дальнейшее развитие существующих хороших отношений между Турцией и Пакистаном, отметил стремление к расширению сотрудничества между двумя странами в энергетике, торговле, инвестициях и других областях посредством шагов, которые будут предприняты в предстоящий период", - сообщила канцелярия.

    Шахбаз Шариф Реджеп Тайип Эрдоган Турция Пакистан Афганистан
    Ərdoğan: Pakistan və Əfqanıstan arasında barışığa töhfə verməyə hazırıq
    Elvis

    Последние новости

    17:54

    В Азербайджане в выходные ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:51

    Зеленский на следующей неделе совершит визит в Германию

    В регионе
    17:49

    Зеленский записал видео из Купянска и заявил об удержании позиций

    Другие страны
    17:45

    Азербайджан и Таиланд договорились углублять партнерство в ключевых направлениях

    Внутренняя политика
    17:44

    Пассажиропоток бакинского метро снизился на 1,8% с начала года

    Инфраструктура
    17:23

    В Минске почтили память Гейдара Алиева

    Другие
    17:17

    Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

    В регионе
    17:12
    Фото

    Азербайджан обсудил с AMD возможности сотрудничества в сфере ИИ

    ИКТ
    17:01

    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°

    Экология
    Лента новостей