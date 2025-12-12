Пассажиропоток бакинского метро снизился на 1,8% с начала года

Услугами бакинского метрополитена в январе-ноябре этого года воспользовались 205 млн 15,5 тыс. человек, что на 3 млн 747,3 тыс. человек или на 1,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В настоящее время Бакинский метрополитен представляет собой систему из 27 станций и трех линий, общая протяженность которых составляет 40,7 км.

Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", к концу 2030 года общая сеть должна состоять из пяти линий, 76 станций, 6 электродепо и путей общей протяженностью 119,1 км.