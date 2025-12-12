Bu il Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı təxminən 2 % azalıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    İnfrastruktur
    • 12 dekabr, 2025
    • 17:21
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 205 milyon 15,5 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 milyon 747,3 min nəfər və ya 1,8 % azdır.

    Bakı metropolitenində hazırda 3 xətt və 27 stansiya fəaliyyət göstərir, uzunluğu isə 40,7 km-dir.

    "Bakı Metropoliteni Xətlərinin Konseptual İnkişaf Sxemi"nə əsasən, 2030-cu ilin sonunadək metropolitenin ümumi şəbəkəsinin 5 xətdən, 76 stansiyadan, 6 elektrik deposundan və 119,1 km uzunluğunda xətlərdən ibarət olması nəzərdə tutulur.

    Пассажиропоток бакинского метро снизился на 1,8% с начала года

