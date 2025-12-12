Bu il Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı təxminən 2 % azalıb
İnfrastruktur
- 12 dekabr, 2025
- 17:21
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 205 milyon 15,5 min nəfər olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 milyon 747,3 min nəfər və ya 1,8 % azdır.
Bakı metropolitenində hazırda 3 xətt və 27 stansiya fəaliyyət göstərir, uzunluğu isə 40,7 km-dir.
"Bakı Metropoliteni Xətlərinin Konseptual İnkişaf Sxemi"nə əsasən, 2030-cu ilin sonunadək metropolitenin ümumi şəbəkəsinin 5 xətdən, 76 stansiyadan, 6 elektrik deposundan və 119,1 km uzunluğunda xətlərdən ibarət olması nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
17:46
Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏYDaxili siyasət
17:44
Video
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyibFutbol
17:40
Foto
ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
17:37
Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıbDigər ölkələr
17:28
"Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilibFutbol
17:27
Ərdoğan: Pakistan və Əfqanıstan arasında barışığa töhfə verməyə hazırıqRegion
17:26
Foto
ƏSF kollektivi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edibMaliyyə
17:25
Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:22
Foto