    В Минске почтили память Гейдара Алиева

    • 12 декабря, 2025
    • 17:23
    В Минске почтили память Гейдара Алиева

    Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как передает Report, об этом дипломатическая миссия поделилась на своей странице в соцсети "Х".

    "Минуло 22 года со дня кончины основателя и архитектора современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Сегодня сотрудники посольства Азербайджана в Минске вместе с представителями азербайджанской диаспоры и студентами почтили светлую память общенационального лидера Азербайджана", - говорится в сообщении посольства.

    Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb
    Elvis

