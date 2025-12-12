В Минске почтили память Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 17:23
Посольство Азербайджана в Беларуси провело мероприятие по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом дипломатическая миссия поделилась на своей странице в соцсети "Х".
"Минуло 22 года со дня кончины основателя и архитектора современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Сегодня сотрудники посольства Азербайджана в Минске вместе с представителями азербайджанской диаспоры и студентами почтили светлую память общенационального лидера Азербайджана", - говорится в сообщении посольства.
