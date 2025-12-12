Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilir
Region
- 12 dekabr, 2025
- 14:34
Aşqabadda (Türkmənistanda) Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş keçirilir.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-inə istinadən məlumat verib.
Görüş Sülh və Etimad Beynəlxalq Forumu çərçivəsində keçirilir.
Məlumata görə, görüşün açıq protokol hissəsində prezidentlərin ənənəvi replikaları olmayıb.
