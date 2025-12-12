WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilir

    Region
    • 12 dekabr, 2025
    • 14:34
    Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilir

    Aşqabadda (Türkmənistanda) Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş keçirilir.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-inə istinadən məlumat verib.

    Görüş Sülh və Etimad Beynəlxalq Forumu çərçivəsində keçirilir.

    Məlumata görə, görüşün açıq protokol hissəsində prezidentlərin ənənəvi replikaları olmayıb.

    Türkmənistan Vladimir Putin Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане

    Son xəbərlər

    14:52
    Foto

    Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:50

    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:45

    Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    14:42

    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    14:34

    İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah"ın təlim bazasına hava zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    14:34

    Məsud Pezeşkian: "Rəşt-Astara dəmir yolu boyunca 100 km-dən çox məsafədə torpaq sahələri alınıb"

    İnfrastruktur
    14:34

    Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilir

    Region
    14:30

    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 18 %-dən çox artıb

    Energetika
    14:29

    "Arsenal" "Real"ın və "Milan"ın futbolçularını diqqət mərkəzində saxlayır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti