Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане
В регионе
- 12 декабря, 2025
- 14:24
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу в Ашхабаде (Туркменистане).
Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.
Встреча президентов проходит на "полях" международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего".
По данным СМИ, в открытой протокольной части встречи традиционных реплик президентов не было.
