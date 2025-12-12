Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу в Ашхабаде (Туркменистане).

Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Встреча президентов проходит на "полях" международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего".

По данным СМИ, в открытой протокольной части встречи традиционных реплик президентов не было.