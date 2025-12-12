Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане

    • 12 декабря, 2025
    • 14:24
    Путин и Эрдоган проводят встречу в Туркменистане

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу в Ашхабаде (Туркменистане).

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

    Встреча президентов проходит на "полях" международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего".

    По данным СМИ, в открытой протокольной части встречи традиционных реплик президентов не было.

    Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilir
