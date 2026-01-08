Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 04:07
    Трамп дал зеленый свет законопроекту об ужесточении санкций в отношении РФ

    Президент США Дональд Трамп высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

    "После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по ряду вопросов, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором [Ричардом] Блюменталем (демократ от штата Коннектикут - ред.) и многими другими", - отметил политик.

    Он указал, что Украина идет на уступки ради мира, а президент РФ Владимир "Путин только говорит, продолжая убивать невинных".

    "Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть. <...> Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия", - подчеркнул Грэм.

    Сенатор добавил, что двухпартийное голосование по документу будет "уже на следующей неделе".

    Дональд Трамп антироссийские санкции российско-украинская война покупка нефти

    Последние новости

    04:07

    Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    03:39

    Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

    Другие страны
    03:21

    Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

    Другие страны
    02:54

    В Украине две области почти полностью обесточены после российского удара

    Другие страны
    02:17

    США выходят из 66 международных организаций

    Другие страны
    01:44
    Видео

    В Миннеаполисе после убийства женщины агентом ICE начались протесты

    Другие страны
    01:06

    "Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

    Футбол
    00:35

    В Физули и Джебраиле начались пожары

    Происшествия
    00:20

    Скончалась основательница музыкальной группы "Карван" Севиндж Керимова

    Искусство
    Лента новостей