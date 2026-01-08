Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

"После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по ряду вопросов, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором [Ричардом] Блюменталем (демократ от штата Коннектикут - ред.) и многими другими", - отметил политик.

Он указал, что Украина идет на уступки ради мира, а президент РФ Владимир "Путин только говорит, продолжая убивать невинных".

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть. <...> Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия", - подчеркнул Грэм.

Сенатор добавил, что двухпартийное голосование по документу будет "уже на следующей неделе".