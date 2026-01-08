Ученые выяснили, что человек начал загрязнять Луну

Более половины выхлопного метана от лунных космических аппаратов способны загрязнить области Луны, которые могут хранить ключи к разгадке происхождения жизни на Земле.

Как передает Report, к такому выводу пришла группа ученых Европейского космического агентства (ESA) по итогам исследования, результаты работы опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Особую опасность, отмечают исследователи, представляет загрязнение постоянно затененных регионов (ПЗР) на полюсах Луны, где в лед могут быть вморожены органические молекулы, доставленные кометами и астероидами миллиарды лет назад. Эти "пребиотические органические молекулы" - возможные строительные блоки жизни, следы которых на Земле давно стерты. Симуляции, проведенные учёными на примере будущей миссии ESA "Аргонавт", показали, что молекулы метана - основного органического соединения в выхлопе - способны достичь Северного полюса из района посадки на Южном полюсе менее чем за два лунных дня. За семь лунных дней (около семи земных месяцев) более половины всего выхлопного метана оказывается "в холодной ловушке" на полюсах: 42% на южном и 12% на северном.

"Мы пытаемся защитить науку и наши инвестиции в космос, - заявил Сильвио Синибальди, офицер по планетарной защите Европейского космического агентства. - Парадоксально, но наша деятельность может фактически препятствовать научным исследованиям".

Из-за практически полного отсутствия атмосферы молекулы на Луне движутся по баллистическим траекториям, "подпрыгивая" по поверхности, замедляясь на холоде и ускоряясь на солнце. Это означает, что надежно защищенных от загрязнения мест для посадки, возможно, не существует. Авторы исследования подчеркивают необходимость подтверждения этих моделей реальными измерениями на Луне и разработки стратегий планетарной защиты для сохранения уникальной научной ценности лунной среды.