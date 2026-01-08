Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ученые выяснили, что человек начал загрязнять Луну

    Наука и образование
    • 08 января, 2026
    • 04:45
    Ученые выяснили, что человек начал загрязнять Луну

    Более половины выхлопного метана от лунных космических аппаратов способны загрязнить области Луны, которые могут хранить ключи к разгадке происхождения жизни на Земле.

    Как передает Report, к такому выводу пришла группа ученых Европейского космического агентства (ESA) по итогам исследования, результаты работы опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

    Особую опасность, отмечают исследователи, представляет загрязнение постоянно затененных регионов (ПЗР) на полюсах Луны, где в лед могут быть вморожены органические молекулы, доставленные кометами и астероидами миллиарды лет назад. Эти "пребиотические органические молекулы" - возможные строительные блоки жизни, следы которых на Земле давно стерты. Симуляции, проведенные учёными на примере будущей миссии ESA "Аргонавт", показали, что молекулы метана - основного органического соединения в выхлопе - способны достичь Северного полюса из района посадки на Южном полюсе менее чем за два лунных дня. За семь лунных дней (около семи земных месяцев) более половины всего выхлопного метана оказывается "в холодной ловушке" на полюсах: 42% на южном и 12% на северном.

    "Мы пытаемся защитить науку и наши инвестиции в космос, - заявил Сильвио Синибальди, офицер по планетарной защите Европейского космического агентства. - Парадоксально, но наша деятельность может фактически препятствовать научным исследованиям".

    Из-за практически полного отсутствия атмосферы молекулы на Луне движутся по баллистическим траекториям, "подпрыгивая" по поверхности, замедляясь на холоде и ускоряясь на солнце. Это означает, что надежно защищенных от загрязнения мест для посадки, возможно, не существует. Авторы исследования подчеркивают необходимость подтверждения этих моделей реальными измерениями на Луне и разработки стратегий планетарной защиты для сохранения уникальной научной ценности лунной среды.

    научное исследование Луна загрязнение

    Последние новости

    04:45

    Ученые выяснили, что человек начал загрязнять Луну

    Наука и образование
    04:07

    Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    03:39

    Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

    Другие страны
    03:21

    Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

    Другие страны
    02:54

    В Украине две области почти полностью обесточены после российского удара

    Другие страны
    02:17

    США выходят из 66 международных организаций

    Другие страны
    01:44
    Видео

    В Миннеаполисе после убийства женщины агентом ICE начались протесты

    Другие страны
    01:06

    "Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

    Футбол
    00:35

    В Физули и Джебраиле начались пожары

    Происшествия
    Лента новостей