İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Alimlər insanların Ayı çirkləndirməyə başladığını aşkarlayıblar

    Elm və təhsil
    • 08 yanvar, 2026
    • 05:24
    Alimlər insanların Ayı çirkləndirməyə başladığını aşkarlayıblar

    Ayın kosmik gəmilərindən çıxan metan qazının yarıdan çoxu təbii peykin Yer kürəsində həyatın mənşəyinə dair ipucları saxlaya biləcək bölgələrini çirkləndirə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, Avropa Kosmik Agentliyinin (ESA) alimlər qrupu bu nəticəyə "Journal of Geophysical Research: Planets" jurnalında dərc olunmuş araşdırmaya nəticələrinə əsasən gəliblər.

    Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, Ayın qütblərində daimi kölgədə qalan bölgələrin çirklənməsi xüsusi təhlükə yaradır, çünki milyardlarla il əvvəl kometlər və asteroidlər tərəfindən çatdırılan üzvi molekullar buzda donmuş ola bilər. Bu "prebiotik üzvi molekullar" həyatın mümkün "tikinti blokları"dır və izləri Yer kürəsində çoxdan silinib.

    Alimlər tərəfindən qarşıdan gələn ESA "Arqonavt" missiyasından nümunə olaraq aparılan simulyasiyalar göstərib ki, metan molekulları - qazın əsas üzvi birləşmələri - Cənub qütbündəki eniş yerindən Şimal qütbünə iki ay günündən az müddətdə çata bilər. Yeddi ay günü (təxminən yeddi Yer ayı) ərzində metan tullantılarının yarısından çoxu qütblərdə "soyuqda qalır": cənub qütbündə 42 % və şimal qütbündə 12 %.

    "Biz elmi və kosmosa qoyulan investisiyalarımızı qorumağa çalışırıq", - Avropa Kosmik Agentliyinin planetlərin qorunması üzrə məsul şəxsi Silvio Sinibaldi bildirib. "Paradoksal olaraq, fəaliyyətlərimiz əslində elmi tədqiqatlara mane ola bilər", - o vurğulayıb.

    Atmosferin demək olar ki, olmaması səbəbindən Aydakı molekullar ballistik trayektoriyaları izləyir, səthdə sıçrayır, soyuqda yavaşlayır və Günəş işığında sürətlənir. Bu o deməkdir ki, çirklənmədən etibarlı şəkildə qorunan eniş yerləri mövcud olmaya bilər. Tədqiqatın müəllifləri bu modelləri Aydakı real dünya ölçmələri ilə təsdiqləməyin və Ay mühitinin unikal elmi dəyərini qorumaq üçün planetlərin qorunması strategiyaları hazırlamağın vacibliyini vurğulayırlar.

    Alimlər araşdırma
    Ученые выяснили, что человек начал загрязнять Луну

    Son xəbərlər

    05:51

    Tramp tezliklə Petronu Ağ Evdə qəbul edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    05:24

    Alimlər insanların Ayı çirkləndirməyə başladığını aşkarlayıblar

    Elm və təhsil
    04:41

    Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsinə dair qanun layihəsinə "yaşıl işıq" yandırıb

    Digər ölkələr
    04:12

    Polşa ərazisində "Könüllülər koalisiyası" qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razıdır

    Digər ölkələr
    03:35

    Vens: Venesuelanın neft satışına icazə üçün şərti açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    Ukraynanın iki vilayəti Rusiyanın zərbəsindən sonra tam elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    02:48

    ABŞ 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxıb

    Digər ölkələr
    02:21
    Video

    Minneapolisdə ICE agenti qadını öldürməsindən sonra etirazlar başlayıb

    Digər ölkələr
    01:48

    Tramp: ABŞ-nin müdafiə sənayesi müəssisələri silahı çox ləng istehsal edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti