    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi nizamnamə kapitalını azaldır

    Biznes
    • 12 dekabr, 2025
    • 14:20
    ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi nizamnamə kapitalını azaldır

    "Azerbaijan Rigs" MMC nizamnamə kapitalını 70 milyon manat və yaxud 7,4 % azaldaraq 950 milyon manatdan 880 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "Azerbaijan Rigs" 2013-cü ildə yaradılıb. Şirkətin təsisçiləri 90 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) və 10 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir (SOCAR).

    ARDNF SOCAR Azerbaijan Rigs

