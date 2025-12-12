ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi nizamnamə kapitalını azaldır
Biznes
- 12 dekabr, 2025
- 14:20
"Azerbaijan Rigs" MMC nizamnamə kapitalını 70 milyon manat və yaxud 7,4 % azaldaraq 950 milyon manatdan 880 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
"Azerbaijan Rigs" 2013-cü ildə yaradılıb. Şirkətin təsisçiləri 90 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) və 10 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir (SOCAR).
Son xəbərlər
14:50
Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıbEnergetika
14:45
Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilərDigər ölkələr
14:42
Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaqMədəniyyət siyasəti
14:39
Foto
Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb – YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:34
İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah"ın təlim bazasına hava zərbəsi endiribDigər ölkələr
14:34
Məsud Pezeşkian: "Rəşt-Astara dəmir yolu boyunca 100 km-dən çox məsafədə torpaq sahələri alınıb"İnfrastruktur
14:34
Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilirRegion
14:30
Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 18 %-dən çox artıbEnergetika
14:29