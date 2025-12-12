Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на 1%

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 10:05
    Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на 1%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,87 или 1,13% - до $64,36.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $61,99.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,98 или 1,5% - до $62,33 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan nefti 1 %-dən çox ucuzlaşıb
    Azerbaijani oil price in global market falls by over 1%
    Elvis

