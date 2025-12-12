Yaponiyanın Aomori prefekturası yaxınlığında 6,7 ​​bal gücündə zəlzələ baş verib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 12 dekabr, 2025
    • 07:46
    Yaponiyanın şimal-şərqində yerləşən Aomori prefekturasının sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" Milli Meteorologiya İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, 1 metr hündürlüyündə sunami təhlükəsi var.

    Zəlzələnin ocağı 20 km dərinlikdə yerləşib.

    Həmin ərazidə dekabrın 8-də 7,5 maqnitudalı zəlzələ baş vermiş, daha sonra hündürlüyü 70 sm-ə qədər olan sunami meydana gəlmişdi.

