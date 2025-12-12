Yaponiyanın Aomori prefekturası yaxınlığında 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 07:46
Yaponiyanın şimal-şərqində yerləşən Aomori prefekturasının sahillərində 6,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" Milli Meteorologiya İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, 1 metr hündürlüyündə sunami təhlükəsi var.
Zəlzələnin ocağı 20 km dərinlikdə yerləşib.
Həmin ərazidə dekabrın 8-də 7,5 maqnitudalı zəlzələ baş vermiş, daha sonra hündürlüyü 70 sm-ə qədər olan sunami meydana gəlmişdi.
