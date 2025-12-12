Официальные лица государства и правительства посетили Аллею почетного захоронения
Внутренняя политика
- 12 декабря, 2025
- 11:00
Официальные лица государства и правительства посетили Аллею почетного захоронения в связи с 22-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, среди них были председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса.
На Аллее почетного захоронения к могиле великого лидера Гейдара Алиева были возложены цветы, с глубоким уважением почтена его память.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены венок и цветы.
