    Официальные лица государства и правительства посетили Аллею почетного захоронения

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 11:00
    Официальные лица государства и правительства посетили Аллею почетного захоронения в связи с 22-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, среди них были председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса.

    На Аллее почетного захоронения к могиле великого лидера Гейдара Алиева были возложены цветы, с глубоким уважением почтена его память.

    Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, к ее могиле возложены венок и цветы.

