    Dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri xiyabanı ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:46
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri xiyabanı ziyarət ediblər

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar olaraq Fəxri xiyabanı ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, onların arasında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, digər dövlət və hökumət rəsmiləri, hərbi qulluqçular, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, diplomatik korpusun nümayəndələri olub.

    Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla yad edilib.

    Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub.

