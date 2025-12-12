Dövlət və hökumət rəsmiləri Fəxri xiyabanı ziyarət ediblər
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 10:46
Dövlət və hökumət rəsmiləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə əlaqədar olaraq Fəxri xiyabanı ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, onların arasında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, digər dövlət və hökumət rəsmiləri, hərbi qulluqçular, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, diplomatik korpusun nümayəndələri olub.
Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla yad edilib.
Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub.
Son xəbərlər
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40
Tokayev dünya birliyini Xəzərin ekosisteminin dağılmasının qarşısını almaq səylərini dəstəkləməyə çağırıbRegion
11:40
Foto
Video
Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilirDaxili siyasət
11:40
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
11:35
Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdirDaxili siyasət
11:34
Turqay Zeytingöz: "Azərbaycan Basketbol Federasiyası inkişafın nəzərə çarpdığı bir ili arxada qoyur"Komanda
11:33
Foto
Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Heydər Əliyevin anım günü qeyd olunubXarici siyasət
11:32