Эрдоган: Турция готова внести свой вклад для прекращения войны между РФ и Украиной

Турция готова оказать практическую поддержку дипломатическим усилиям по прекращению огня и достижению мира в Украине, включая Стамбульский процесс.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном году мира и доверия.

"Турция прилагает все усилия для установления мира и диалога, руководствуясь чувством ответственности, которое формируют ее история, география и цивилизация. Мы готовы оказать практическую поддержку дипломатическим усилиям по прекращению огня и достижению мира, включая Стамбульский процесс", - отметил он.

Президент Турции также подчеркнул, что его страна входит в число ведущих стран мира по выполнению своей посреднической миссии, придерживаясь справедливого и беспристрастного подхода.

"В отношении Газы мы выступаем за решение проблемы на основе принципа двух государств", - сказал Эрдоган.