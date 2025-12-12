Эрдоган: Турция готова внести свой вклад для прекращения войны между РФ и Украиной
- 12 декабря, 2025
- 10:06
Турция готова оказать практическую поддержку дипломатическим усилиям по прекращению огня и достижению мира в Украине, включая Стамбульский процесс.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном году мира и доверия.
"Турция прилагает все усилия для установления мира и диалога, руководствуясь чувством ответственности, которое формируют ее история, география и цивилизация. Мы готовы оказать практическую поддержку дипломатическим усилиям по прекращению огня и достижению мира, включая Стамбульский процесс", - отметил он.
Президент Турции также подчеркнул, что его страна входит в число ведущих стран мира по выполнению своей посреднической миссии, придерживаясь справедливого и беспристрастного подхода.
"В отношении Газы мы выступаем за решение проблемы на основе принципа двух государств", - сказал Эрдоган.