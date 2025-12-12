Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Эрдоган: Турция готова внести свой вклад для прекращения войны между РФ и Украиной

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 10:06
    Турция готова оказать практическую поддержку дипломатическим усилиям по прекращению огня и достижению мира в Украине, включая Стамбульский процесс.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме в Ашхабаде, посвященном году мира и доверия.

    "Турция прилагает все усилия для установления мира и диалога, руководствуясь чувством ответственности, которое формируют ее история, география и цивилизация. Мы готовы оказать практическую поддержку дипломатическим усилиям по прекращению огня и достижению мира, включая Стамбульский процесс", - отметил он.

    Президент Турции также подчеркнул, что его страна входит в число ведущих стран мира по выполнению своей посреднической миссии, придерживаясь справедливого и беспристрастного подхода.

    "В отношении Газы мы выступаем за решение проблемы на основе принципа двух государств", - сказал Эрдоган.

    Ərdoğan: Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə töhfə verməyə hazırdır
    Erdogan: Türkiye ready to contribute to resolution of Russia-Ukraine war
