Ərdoğan: Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə töhfə verməyə hazırdır
Region
- 12 dekabr, 2025
- 09:44
Türkiyə İstanbul prosesi başda olmaqla Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə töhfə verməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Forumunda deyib.
"Sülh və təhlükəsizlik üçün əlimizi daşın altına qoymalıyıq. Qonşularla yaxşı münasibət yaratmaq üçün çevrəmizdə bir sülh çəmbəri yaratmaq niyyətindəyik. İstanbul prosesi başda olmaqla Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə töhfə verməyə hazırıq. Qəzza məsələsində isə ikidövlətli həll yolunun tərəfdarıyıq", - o əlavə edib.
Türkiyə Prezidenti vurğulayıb ki, ölkəsi bu gün ədalətli, tərəfsiz yanaşması ilə vasitəçilik missiyasını icra etmək baxımından dünyanın aparıcı dövlətləri sırasında dayanır.
