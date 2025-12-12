Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Внутренняя политика
- 12 декабря, 2025
- 10:15
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией, посвященной дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Report представляет данную публикацию:
