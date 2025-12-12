Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 10:15
    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией, посвященной дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Report представляет данную публикацию:

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
