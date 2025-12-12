WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:06
    Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" həmin paylaşımı təqdim edir:

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Heydər Əliyevin anım günü
    Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева

    Son xəbərlər

    10:41

    Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    10:39

    Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    10:25
    Foto

    "Beynəlxalq Əlillər Günü"nə həsr edilmiş futzal turnirinin qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    10:24

    Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri "Zod" mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblər

    Region
    10:12

    Almaniya klubunun azarkeşləri yenilənmiş "Kamp Nou"ya zərər vurublar

    Futbol
    10:06

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    10:06

    "Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edib

    Energetika
    10:05

    Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

    Ekologiya
    10:02

    Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasına ilkin mərhələdə 75 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti