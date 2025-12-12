Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 10:06
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva rəsmi "Instagram" hesabında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" həmin paylaşımı təqdim edir:
Son xəbərlər
10:41
Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
10:39
Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblərDaxili siyasət
10:25
Foto
"Beynəlxalq Əlillər Günü"nə həsr edilmiş futzal turnirinin qalibi müəyyənləşibKomanda
10:24
Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri "Zod" mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblərRegion
10:12
Almaniya klubunun azarkeşləri yenilənmiş "Kamp Nou"ya zərər vurublarFutbol
10:06
Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
10:06
"Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edibEnergetika
10:05
Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunubEkologiya
10:02