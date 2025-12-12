Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib
Komanda
- 12 dekabr, 2025
- 22:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında B qrupunda yer alan "Ordu" "Sumqayıt"ı məğlub edib - 106:86.
A qrupunda isə NTD və "Şəki" komandaları üz-üzə gəliblər.
Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 93:79.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Quba" "Lənkəran"ı (95:87), "Naxçıvan" isə "Sərhədçi"ni (90:74) məğlub edib.
