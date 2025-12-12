WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib

    Komanda
    • 12 dekabr, 2025
    • 22:03
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında B qrupunda yer alan "Ordu" "Sumqayıt"ı məğlub edib - 106:86.

    A qrupunda isə NTD və "Şəki" komandaları üz-üzə gəliblər.

    Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 93:79.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Quba" "Lənkəran"ı (95:87), "Naxçıvan" isə "Sərhədçi"ni (90:74) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Ordu" komandası qarşılaşma

    Son xəbərlər

    22:29

    Azərbaycanın 4 boksçusu Avropa çempionatının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    22:16

    Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müddətsiz bloklayıb

    Digər ölkələr
    22:11
    Foto

    Marneulidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Region
    22:03

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turun daha iki oyunu keçirilib

    Komanda
    21:49

    "Brent" neftinin qiyməti 60,99 dollara düşüb

    Energetika
    21:34
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsi sənədlərin tədqiqi ilə davam etdirilib

    Hadisə
    21:27

    Sumqayıtda yük avtomobili piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:20

    Tailandın Baş naziri Kamboca ilə atəşkəs razılaşmasının olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    20:54
    Foto

    Kiyevdə Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti