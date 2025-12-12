Нефть марки Brent подорожала до $61,71 за баррель

Цены на нефть выросли утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,43 (0,7%), до $61,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,44 (0,76%), до $58,04 за баррель.

С начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки.