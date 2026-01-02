Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер Японии приняла приглашение Трампа посетить США весной

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла приглашение американского президента Трампа посетить США весной 2026 года.

    Как передает Report, по информации информационного агентства Kyodo, Такаити 2 января провела телефонный разговор с Трампом, в ходе которого заявила о том, что приняла приглашение посетить США.

    Премьер в ходе разговора также отметила, что оба лидера договорились углубить сотрудничество между странами в сфере безопасности и экономики.

    Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edib

