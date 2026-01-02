İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 18:02
    Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edib

    Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ABŞ Prezidenti Donald Trampın 2026-cı ilin yazında Birləşmiş Ştatlara səfər dəvətini qəbul edib.

    "Report"un "Kyodo" agentliyinə istinadən məlumatına görə, Takaiçi yanvarın 2-də Trampla telefon danışığı aparıb, o, danışıq zamanı ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul etdiyini bildirib.

    Baş nazir həmçinin qeyd edib ki, iki lider danışıq zamanı ölkələr arasında təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək barədə razılığa gəliblər.

