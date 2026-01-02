Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edib
Digər ölkələr
Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi ABŞ Prezidenti Donald Trampın 2026-cı ilin yazında Birləşmiş Ştatlara səfər dəvətini qəbul edib.
"Report"un "Kyodo" agentliyinə istinadən məlumatına görə, Takaiçi yanvarın 2-də Trampla telefon danışığı aparıb, o, danışıq zamanı ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul etdiyini bildirib.
Baş nazir həmçinin qeyd edib ki, iki lider danışıq zamanı ölkələr arasında təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək barədə razılığa gəliblər.
